04 Nisan 2022, Pazartesi
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Enflasyon rakamları kimleri etkiliyor? Zamlar nasıl olacak?
Bugün mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Peki enflasyon rakamları kimleri etkileyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
ENFLASYON RAKAMI KİMİ ETKİLİYOR
*8 Milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi
*2,5 milyon memur emeklisi
*4 milyon kamu çalışanı
*1 milyondan fazla sosyal yardım hak sahibi