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Enflasyon rakamları kimleri etkiliyor? Zamlar nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 04.04.2022 09:44
Bugün mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Peki enflasyon rakamları kimleri etkileyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

ENFLASYON RAKAMI KİMİ ETKİLİYOR

*8 Milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi

*2,5 milyon memur emeklisi

*4 milyon kamu çalışanı

*1 milyondan fazla sosyal yardım hak sahibi

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Enflasyon rakamları kimleri etkiliyor?
Enflasyon rakamları kimleri etkiliyor?
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