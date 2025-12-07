07 Aralık 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 08:59
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını yapacak. Peki, yeni asgari ücrette konuşulan rakamlar ne? İşte ayrıntılar...