Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

07 Aralık 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 08:59
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını yapacak. Peki, yeni asgari ücrette konuşulan rakamlar ne? İşte ayrıntılar...
