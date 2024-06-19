19 Haziran 2024, Çarşamba
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Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır’da 'sarı altın' hasadı başladı
Doğu Anadolu'nun incisi Iğdır'da havaların ısınması ve meyvenin olgunlaşması ile birlikte kayısı hasadı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgedeki kayısı üreticileri, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.