Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri için ilk toplantıyı bugün gerçekleştirecek. Peki, asgari ücrette olası rakamlar neler? Yeni yılda asgari ücrete ne kadarlık bir artış yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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