16 Haziran 2024, Pazar
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Antalya'da sahillerdeki yoğunluk iki katına çıktı
Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın 1'inci günü sahiller sabah erken saatlerde dolamaya başladı. Yabancı turist sayısında rekor üstüne rekor kıran kentin sahillerindeki yoğunluk, Cuma ve Arife günü yola çıkıp kente ulaşan tatilcilerin gelmesiyle iki katına çıktı.