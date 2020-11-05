ABD’de başkanlık seçimi ekonomiyi nasıl etkiler?

Piyasalar ABD seçimini nasıl karşılıyor? Seçim sonucu Türkiye’yi nasıl etkiler? ABD ile ticaret hedefimiz nedir? Joe Biden ve Donald Trump’ın ekonomi vaatleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Piyasalar ABD seçimini nasıl karşılıyor? Seçim sonucu Türkiye'yi nasıl etkiler? ABD ile ticaret hedefimiz nedir? Joe Biden ve Donald Trump'ın ekonomi vaatleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.