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01.04.2020

1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak? Yardım kimleri kapsıyor ve şartlar ne? | Video

Türkiye genelinde 2 milyon aileye verilecek olan bin Türk Lirası sosyal yardım parası verilecek? Peki, 1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2 milyon 111 haneye yapılacak 1000 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için ödeme tarihi duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin Nisan ayının ilk haftası yapılacağını bildirmişti. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak? 1000 TL yardım kimleri kapsıyor? Şartlar neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Sosyal yardım paketinin birinci fazında 2 milyon 111 bin haneye destek olacaklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulamanın diğer fazlarının da geleceğini ifade etti.

PTT kanalıyla yapılacak olan ödemelerin 8 milyon kişiyi kapsayacağını söyleyen Bakan Selçuk, sosyal yardım başvurusu hakkında bazı detayları da paylaştı.

Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık.

İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Virüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık.

Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız."

KİMLERİ KAPSIYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;

2 MİLYON AİLEYE BİN TL'LİK SOSYAL YARDIM PARASI BUGÜN VERİLİYOR

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARDIMIN ÖDENECEĞİ TARİHLER

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ü
4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

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