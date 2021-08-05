Yolunu gözlüyor Turan elleri... Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek klibi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin yanında olduğunu gösteren bir klip paylaştı. Sosyal medyada oldukça beğeni toplayan klip izleyenleri duygulandırdı. Klipte şu sözlere yer verildi, "Ormanlarım yanıyor, dağlarım yanıyor, bahçelerim bağlarım yanıyor… Mavi yaylalarım ateş içinde. Güçlü ol Türkiye, dik dur eğilme... Yolunu gözlüyor Turan elleri... İşitsin düşman elleri bu yangın bizleri durduramaz. Bu yol hakkın yolu. Bu bizi yolumuzdan döndüremez. Dünya bir olsa Türk'ün bayrağını indiremez!"

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