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Yakaladıkları dev ton balığıyla tarihe geçtiler |Video

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Giriş: 26.05.2020 17:17
Güncelleme:26.05.2020 17:18
İspanya'nın Cartagena sahillerinde balık avına çıkan balıkçılar yakaladıkları yaklaşık 305 kilo ton balığı ile tarihe geçti.

Murcia bölgesinde faaliyet veren bir balıkçılık firması tarafından yakalanan kırmızı ton balığı, üç metre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

Balıkçılık firmasından yapılan açıklamada, İspanya sahillerinde avlanan en büyük balık olduğu ifade edildi.

305 kilo ağırlığındaki ton balığını balıkçılar iki balıkçı teknesiyle ağlardan aldıklarını belirtti. Dev ton balığı daha sonra Valencia'daki balık pazarında satıldı.

Yakaladıkları dev ton balığıyla tarihe geçtiler
Yakaladıkları dev ton balığıyla tarihe geçtiler
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