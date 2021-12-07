Ukrayna’nın işgal edileceği iddiası! Rusya’nın sınıra yaptığı sevkiyat görüntülendi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim adım adım tırmanırken ABD istihbaratının konuya ilişkin gizli raporu büyük ses getirmişti. Washington Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme hazırlığında olduğunu öne sürerken Moskova yönetimi ise suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Ancak bölgeden gelen son uydu görüntüleri ABD'nin iddialarını doğrular nitelikte.

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