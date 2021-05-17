Terör devleti İsrail'in saldırısında anne ve babalarını kaybeden çocuklar dünyaya seslendi: Biz çocuğuz

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara ve hava saldırıları nedeniyle anne ve babalarını kaybeden evsiz kalarak Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına yerleşen Filistinli çocuklar dünyaya seslendi. Çocuklar, "Bizler çocuğuz. Roket ve bombalardan korkuyoruz. Bizlere yardım edin" dedi.