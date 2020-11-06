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‘Tarafsız Twitter’dan Trump’a sansür! Sosyal medya ve manipülasyon

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Giriş: 06.11.2020 12:15
Güncelleme:06.11.2020 12:20
ABD Başkanı Donald Trump’un yaptığı paylaşımlar neden kısıtlanıyor? Seçim dönemlerinde sosyal medyada nasıl manipülasyon yapılıyor? Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraklı, "Bu sosyal medya şirketlerinin işi değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'un yaptığı paylaşımlar neden kısıtlanıyor? Seçim dönemlerinde sosyal medyada nasıl manipülasyon yapılıyor? Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraklı, "Bu sosyal medya şirketlerinin işi değil aynı sosyal medya şirketlerinin diğer ülkelerdeki seçimlerde de seçimlere hile karıştırdıkları ile ilgili yapılan iddialar var." şeklinde konuştu.

Son dakika: Donald Trumptan çarpıcı açıklama: Sosyal medya seçime açık şekilde müdahale etti SON DAKİKA: DONALD TRUMP'TAN ÇARPICI AÇIKLAMA: SOSYAL MEDYA SEÇİME AÇIK ŞEKİLDE MÜDAHALE ETTİ

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ABD seçimlerine Twitter müdahalesi mi? Trumpın paylaşımları neden sansürlendi? Tepkiler çığ gibi: Korkunç! ABD SEÇİMLERİNE TWİTTER MÜDAHALESİ Mİ? TRUMP'IN PAYLAŞIMLARI NEDEN SANSÜRLENDİ? TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: KORKUNÇ!
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