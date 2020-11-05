





BİDEN'A ÖZEL KORUMA!

Geçen ay Virginia merkezli bir içerik analizi grubu olan Medya Araştırma Merkezi, Trump'ın Facebook veya Twitter'da geçen bir buçuk yıl içinde 65 kez sansürlendiğini, Biden'ın ise hiç sansürlenmediği ortaya koydu. Twitter daha önce, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili olumsuz haberlerin paylaşılmasını da engellemişti. Twitter'ın, Biden'i korumaya yönelik özel bir ekip kurduğu da iddialar arasında.

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