ABD seçimlerine Twitter müdahalesi mi? Trump'ın paylaşımları neden sansürlendi? Tepkiler çığ gibi: Korkunç!
Dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinin belirsizliği sürerken, sosyal medya uygulaması Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'a uyguladığı sansürler çok konuşuldu. Twitter, Trump'ın seçim sürecindeki tweetlerinin neredeyse yarısını sansürledi. Twitter sansürü "doğru bilgi akışını sağlamak" için yaptığını öne sürse de sansürün boyutları kullanıcıları endişelendirdi.
Sosyal medya uygulaması Twitter, seçim süreci boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eşi görülmemiş bir sansür uyguladı. Trump'ın tweetlerinin sansürlenmesi, Twitter'ın kendi çıkarlarına göre manipülasyon gücünü tekrar gösterdi.
TWİTTER İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Twitter yaptığı sansürleri "doğru bilgi akışını" sağlamak ve "dezenformasyona izin vermemek" şeklinde açıklasa da uygulama üzerinden yürütülen tek taraflı propaganda kullanıcıları hem endişelendiriyor hem de korkutuyor.
AYLAR ÖNCESİNDEN HAZIRLIK
Twitter, sadece seçim günü değil seçimden günler öncesinde sosyal platformda bir dizi önlemler aldı. Bu önlemler arasında sınırlı sayıda RT hakkı ve "güvenilirliği olmayan" bilgilerin paylaşılmasını önleme adımları vardı.
Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki 59. başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı birçok paylaşıma, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle "uyarı" etiketi ekledi.
Seçim boyunca Trump'ın tweetlerinin neredeyse yarısını gizleyen Twitter, bu tweetlere "uyarı" etiketi getirdi. Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." açıklamasını ekledi.
TWİTTER'IN DEMOKRASİYİ YÖNETMESİ KORKUNÇ!
Twitter'ın sansürüne tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Twitter'ın "demokrasiyi yönetmesinin korkunç" olduğunu ifade etti.
Bir kullanıcı Twitter'ın dünya liderlerinin tweet'lerini gizlemesinin korkunç olduğunu ifade ederek, Twitter'ın insanlar adına karar vermemesi gerektiğini ifade etti.
Yenişafak'ta yer alan habere göre bazı kullanıcılar ise ABD Başkanı'nın tweetlerinin sansürlenmesinin "inanılmaz" olduğunu belirtti.
Başka bir kullanıcı ise Twitter'ın hakim rolüne büründüğünü ifade etti.
BİDEN'A ÖZEL KORUMA!
Geçen ay Virginia merkezli bir içerik analizi grubu olan Medya Araştırma Merkezi, Trump'ın Facebook veya Twitter'da geçen bir buçuk yıl içinde 65 kez sansürlendiğini, Biden'ın ise hiç sansürlenmediği ortaya koydu. Twitter daha önce, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili olumsuz haberlerin paylaşılmasını da engellemişti. Twitter'ın, Biden'i korumaya yönelik özel bir ekip kurduğu da iddialar arasında.
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