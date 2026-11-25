Eskişehir'de askeri helikopter düştü! MSB açıkladı: 5 şehidimiz var!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, kazada 5 askerin şehit olduğunu duyurdu. Helikopterin enkazına ulaşılırken şehitlerin kimlikleri de belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında şehit yakınlarına başsağlığı diledi.. A Haber muhabiri Fatih Mısır, olay yerinden son gelişmeleri aktardı.