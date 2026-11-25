Sultangazi'de bir aylık evlilik ölümle bitti! 5'inci kattan düşen Kardelen hayatını kaybetti, eşi tutuklandı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 18 Kasım'da saat 02.45 sıralarında yaşadığı binanın 5'inci katından beton zemine düşen 22 yaşındaki Kardelen Hoş E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir ay önce evlenen çiftin dairesinden olay öncesinde 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu öğrenildi. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eşi Burak E. tutuklanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Doğukan HavuzEditör
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