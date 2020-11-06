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Facebook ve Twitter Trump'ı bitirdi: Trump'ın yaptığı paylaşımların yarısı sansürlendi

Başkanı 'ın sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının ve tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline geldi. Özellikle Twitter'ın Trump'ı sansürlemekten bir adım daha öteye giderek Trump'a cevap vermesi yapılan operasyonu gözler önüne serdi. ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düştü. Trump destekçileri tarafından açılan ve kısa sürede ciddi üyeye sahip olan "Stop the Steal" isimli sayfa da sansürden nasibini aldı. Kısa süre önce kurulan ve son 24 saatte 300.000'den fazla üyeye ulaşan sayfa Facebook tarafından sansürlendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Facebook ve Twitter Trump'ı bitirdi: Trump'ın yaptığı paylaşımların yarısı sansürlendi

'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemleri sürerken, seçimin kazananı kim olursa olsun adaylardan 'a yönelik ve tarafından uygulanan sansürler uzun süre daha gündemi meşgul edecek gibi duruyor.

TRUMP'IN PAYLAŞIMLARININ YARISI SANSÜRE UĞRADI

ABD Başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'ın sürecinde Facebook ve Twitter'da yaptığı 22 paylaşımın 11'inin devleri tarafından sansürlendi. Trump'ın yaptığı paylaşımlarda Biden'ın seçimde hile yaptığı ve seçimlerdeki oy sayımının durdurulmasına yönelik çağrıları Twitter ve Facebbok tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın zafer ilan ettiği paylaşımlar da engellendi.

UYARI NOTU İLE ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR

ABD Başkanı Trump'ın ülkedeki başkanlık seçimine yönelik yaptığı paylaşımların çoğu "tartışmalı" bilgi içerdiği gerekçesiyle "uyarı" etiketiyle sansürlendi. Twitter paylaşımların üst kısmında Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." açıklamasını ekledi.

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TWITTER SKANDALLARA YENİSİNİ EKLEMİŞTİ

Twitter ABD Başkanı Trump'a yönelik uyguladığı sansür sonrası bir adım daha atarak Trump'ın paylaşımına cevap vermişti. ABD Başkanı Trump'ın "Seçim gününden sonra gelen hiçbir oy sayılmamalı" tweetine karşılık Twitter, Trump'ın paylaşımının altına " Bazı oylar halen sayılmaya ihtiyaç duyuyor" yanıtınıyla dünyayı şok etmişti.

FACEBOOK'TA HAREKETE GEÇTİ

Trump'ın Facebook'ta bazı eyaletlerde zafer ilan ettiği paylaşımların altına Facebook tarafından "Son oy durumunun ilk oy sayımından farklı olabileceği" nedeniyle sansür uygulandı. Ancak gönderinin altına yanıt verme ve paylaşma seçeneklerine yönelik herhangi bir adım atılmadı. Facebook tarafından Trump'ın paylaşımlarının altına "Seçim görevlileri oy sayma ve raporlama söz konusu olduğunda katı kurallara uyuyor" notu düşüldü.

TRUMP'IN ETKİLEŞİMİ SEÇİM GECESİ ÇAKILDI

Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının sansürlenmesine ilişkin yapılan etkileşim araştırmasında da flaş sonuçlar ortaya çıktı. Seçim gecesinde Donald Trump'ın hesabından yapılan paylaşımların Twitter tarafından sansürlenmesinin ardından Trump'ın etkileşimlerinde çok ciddi bir düşüş olduğu görüldü.

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SANSÜR İLE DAKİKADA 827'DEN 151 PAYLAŞIMA DÜŞTÜ

New York Times'ta yayınlanan bir analizde ise Trump'ın sansürlenmeden önce paylaştığı bir tweetin bir dakikada 827 kez paylaşıldığı ancak seçim dönemindeki sansür sonrasında bu paylaşım sayısının 151'e düştüğü açıklandı.

FACEBOOK STOP THE STEAL'I DA SANSÜRLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'a destek vermek üzere destekçileri tarafından kurulan "Stop the Steal" adlı Facebook sayfası da sansürlerden nasibini aldı. Kısa süre önce kurulan sayfa 24 saat içinde 300.000'den fazla üyeye ulaştı. "Stop the Steal" sayfası hakkında ABD'de yayınlanan birkaç makalede üyelere yanlış bilgi verdiği iddia edildi. Ayrıca Facebook sayfayı hızlı sansürlemediği için eleştirildi.

SAYFAYA İZİN VERMEK ŞİDDETE YOL AÇAR

Ej Dickson isimli bir gazeteci "Stop to Steal" sayfasında Trump destekçilerinin organize olmasına izin verilmesinin şiddete yol açacağını savundu.

FACEBOOK'A KAPATMA TALEBİ

"The Center for Countering Digital Hate" isimli merkezli STK ise, Facebook'tan sayfayı kaldırmasını istedi.

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