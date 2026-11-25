Oto servislerinde dolandırıcılığa karşı uzmandan uyarı! Araç sahipleri nelere dikkat etmeli?

Şişli'de bir otomotiv servisinde çalışanların "Ayarı elleme, bozuk de" sözlerinin araç kamerasına yansıması gündem oldu. Olayın ardından A Haber'e konuşan oto tamir ve bakım uzmanı Ferhat Lafçı, araç sahiplerine önemli uyarılarda bulundu. Lafçı, servis seçerken referansların araştırılması, arıza kodlarının istenmesi ve yapılan işlemlerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Araç kameralarının önemine dikkat çeken Lafçı, bu cihazların yalnızca trafik kazalarını kaydetmek için kullanılmadığını, araçlar park halindeyken veya servise bırakıldığında yaşananların da kameralar sayesinde görülebileceğini belirtti. Araç sahiplerine kamera kullanmalarını öneren Lafçı, "Güven kontrole mani değildir" diyerek yapılan işlemlerin takip edilmesinin önemini vurguladı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Ege Ural, konuya ilişkin ayrıntıları ekranlara taşıdı.