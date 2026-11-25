Şişli'de "4 lastik değişmeli" diyen servise ceza! Denetimde mevzuata aykırılıklar tespit edildi

İstanbul Şişli'de bir müşteriye dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğinin söylendiği otomotiv servisi denetlendi. Araç kamerasına yansıyan “Ayarı elleme, bozuk de” diyaloğunun ardından harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, işletmede mevzuata aykırılıklar tespit etti. Servise idari yaptırım uygulanırken işletme sahibi, olayla ilgili çalışanın işine son verdiklerini söyledi.