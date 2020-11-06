Son dakika: Donald Trump'tan çarpıcı açıklama: Sosyal medya seçime açık şekilde müdahale etti

Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz." şeklinde konuştu. ABD Başkanı uzaktan atılan oylar devreye girene kadar bir çok eyalette lider olduklarını ifade etti.

Trump ayrıca tartışmalı süreci bütünüyle mahkemeye taşıyacağını belirtti.