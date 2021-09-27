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Taliban'ın kurulduğu köy ilk kez görüntülendi! Molla Ömer hakkında flaş sözler

AA
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Giriş: 27.09.2021 15:06
Dünya Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı konuşmaya devam ederken, örgütün ortaya çıktığı köy görüntülendi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Molla Ömer'in arkadaşları başta 4 kişi olduklarını itiraf etti. İşte Taliban'ın kurulduğu köyün görüntüleri.
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