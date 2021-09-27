27 Eylül 2021, Pazartesi
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Taliban'ın kurulduğu köy ilk kez görüntülendi! Molla Ömer hakkında flaş sözler
Dünya Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı konuşmaya devam ederken, örgütün ortaya çıktığı köy görüntülendi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Molla Ömer'in arkadaşları başta 4 kişi olduklarını itiraf etti. İşte Taliban'ın kurulduğu köyün görüntüleri.