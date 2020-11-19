En fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de durum gittikçe ciddileşiyor. Son olarak Teksas'ta yaşanan gıda yardımı kuyruğunun bir benzeri de New York'ta yaşandı. ABD vatandaşları hindi yardımı alabilmek için sıraya girdi. Koronavirüs salgınıyla birçok kişinin işsiz kaldığı ülkede ekonomi nereye gidiyor? Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri ABD'deki son durumu A Haber'e anlattı.

Koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vakaların hızla arttığı ABDde birçok insan ekonomik yardıma muhtaç hale geldi. Teksas kentinde binlerce kişi gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce kişi gıda yardımı kuyruğuna girdi.

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden Amerika'da durum günden güne kötüye gidiyor. Salgın nedeniyle can kaybı ve vakaların sürekli arttığı ülkede birçok insan da işinden oldu.





Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada;

Şu anda iç savaştan bahsedemeyiz ama Kovid-19'un bütün dünyada olduğu gibi ABD'de de etkileri oldu birçok insan işini kaybetti. Bir süre yaklaşık 6 ay kadar çalışamayanlara ciddi paralar ödendi fakat daha sonra siyasi çekişmelerden ötürü yeni yardım paketi onaylanmayınca insanlar sıkıntıya uğradı. Çok yerde özellikle gıda yardımı yapan gıda bankası noktalarında insanlar ucuza veya bedavaya dağıtılan yardım paketini almak için uzun kuyruklara giriyorlar. ABD'de şükran günü vardır önemlidir. Haftaya olacak bu o gün öncesi 500 tane hindi dağıtıldı bunun için tahminen on binlerce kişi kuyruğa girdi.

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YARINA EKMEK BULABİLİR MİYİM DİYE ENDİŞELİ

Yine bugün başka bir haber vardı New York'ta 2 milyon kişi yarın aç kalıp kalmayacağından emin değilmiş. 2 milyon kişi yarına ekmek bulabilir miyim diye endişe içerisinde.