Kolombiya tarihin en büyük hazinesini arıyor! 300 yıl önce batan hazineler bulunacak mı?

Kolombiya hükümeti, 300 yıl önce batan ve tarihin en büyük hazinesinin saklı olduğu San Jose gemisi için harekete geçti. Geminin enkazına keşif gezisi düzenlemek için ilk adımı atan hükümet sonraki aşamalarda 18 milyar dolarlık hazinesiyle Karayiplere gömülen geminin değerli madenlerine ulaşmayı planlıyor.

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