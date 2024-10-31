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ABD’li pilot İsrail’e desteği ifşa etti

ABD’li pilot İsrail’e desteği ifşa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 16:33
İsrail geçtiğimiz hafta sonu İran'a misillemede bulunmuş ve bazı askeri noktaları hedef almıştı. İsrail'in bu saldırısına ise ABD destek vermişti. Bu desteği ise ABD'li pilot "kutsal topraklar üzerindeyim" paylaşımıyla ifşa etti.
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ABD’li pilot İsrail’e desteği ifşa etti
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