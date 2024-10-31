31 Ekim 2024, Perşembe
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İspanya’da sel felaketi: 92 ölü çok sayıda yaralı

İspanya’da sel felaketi: 92 ölü çok sayıda yaralı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 09:17
İspanya'nın güneyinde son yılların en yıkıcı sel felaketi yaşanıyor. Bölgede hayat durma noktasına geldi, can kaybı da 92'ye yükseldi.
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