31 Ekim 2024, Perşembe
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ABD siyasetinde çöp tartışması! Trump'tan Orta Doğu'da barış vaadi
ABD’de seçimlere beş gün kaldı. Trump ilk kez orta doğu için barış vaadinde bulundu. Başkan seçilmesi durumunda Lübnan’a huzur ve istikrar getireceğim dedi. Siyasetin gündeminde Biden’ın Trump taraftarları için çöp demesi yer alıyor. Trump ise yanıt olarak çöp arabasının direksiyon koltuğuna geçti.