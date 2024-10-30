30 Ekim 2024, Çarşamba
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Seçin kapıya dayandığı ABD'de Biden skandalı!
ABD’de başkanlık seçimleri hızla yaklaşırken, mevcut Başkan Joe Biden'ı zor durumda bırakacak iddialar ortaya atıldı. Amerikan Gelir İdaresi'nde görev yapan iki muhbir, Biden’e yönelik vergi soruşturmalarının adalet bakanlığı tarafından yavaşlatıldığı ve engellendiğini iddia etti. Geçen sene 'vergi kaçırma' suçuyla yargılanan Biden'ın oğlu Hunter için de benzer bir tutum sergilendiği öne sürüldü.