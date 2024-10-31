ABD’nin yeni başkanı kim olacak?

Amerika'da seçmen, 5 Kasım’da sandığa gitmeye hazırlanıyor. Demokrat aday ve başkan yardımcısı Kamala Harris ve cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçimde kozlarını paylaşacak. Seçime ise günler kaldı. Son durumu Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlattı.

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