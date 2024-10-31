31 Ekim 2024, Perşembe
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İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Beyt Lahiya’ya hava saldırısı: 8 ölü!

İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Beyt Lahiya’ya hava saldırısı: 8 ölü!

Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 31.10.2024 13:38
İşgalci İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Son saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Kassam Tugayları ise İsrail tanklarını tuzağa düşürerek askerlerle birlikte imha etti.
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