İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Beyt Lahiya’ya hava saldırısı: 8 ölü!

İşgalci İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Son saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Kassam Tugayları ise İsrail tanklarını tuzağa düşürerek askerlerle birlikte imha etti.

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