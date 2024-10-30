İspanya'da sel felaketi! En az 63 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle en az 63 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

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