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İsrail’den zorunlu tahliye emri! Baalbek halkı evlerini terk ediyor

İsrail’den zorunlu tahliye emri! Baalbek halkı evlerini terk ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 18:46
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini açıklarken, İsrail yine Lübnan’a saldırdı. Bir yandan da ateşkes görüşmeleri var. Ayrıntılar bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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