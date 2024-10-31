İsrail’den zorunlu tahliye emri! Baalbek halkı evlerini terk ediyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini açıklarken, İsrail yine Lübnan’a saldırdı. Bir yandan da ateşkes görüşmeleri var. Ayrıntılar bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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