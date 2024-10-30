Otel saniyeler içinde çöktü! Ekipler alarma geçti

Arjantin'de bir otel saniyeler içinde enkaza döndü. Çok sayıda kişi enkaz altında mahsur kaldı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre otelin çöktüğü sırada 1 kişi hayatını kaybetti. Yakın zamanda yenilenen otelde 15 kadar kişinin bulunduğu düşünülüyor.

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