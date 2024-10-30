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Otel saniyeler içinde çöktü! Ekipler alarma geçti

Otel saniyeler içinde çöktü! Ekipler alarma geçti

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 16:44
Arjantin'de bir otel saniyeler içinde enkaza döndü. Çok sayıda kişi enkaz altında mahsur kaldı.  Yetkililer arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre otelin çöktüğü sırada 1 kişi hayatını kaybetti. Yakın zamanda yenilenen otelde 15 kadar kişinin bulunduğu düşünülüyor.
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