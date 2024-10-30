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Alman otomobil devi Volkswagen’den kapanma kararı! Almanya’da üç fabrika kapatacak

Alman otomobil devi Volkswagen’den kapanma kararı! Almanya’da üç fabrika kapatacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 10:19
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Almanya adım adım krize sürükleniyor. Otomobil devi Volkswagen tarihte ilk kez Almanya'daki üç fabrikasını kapatma kararı aldı. Binlerce işçi işten çıkarılacak. Üretim azaltılacak. Peki Alman otomobil sanayisi nasıl krize sürüklendi? Yanıtı haberimizde...
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