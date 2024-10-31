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Trump çöp arabası kullandı! ABD siyasetinde çöp tartışması

Trump çöp arabası kullandı! ABD siyasetinde çöp tartışması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 13:36
ABD'de seçimlere beş gün kaldı. Trump ilk kez Orta Doğu için barış vaadinde bulundu. Başkan seçilmesi durumunda Lübnan'a huzur ve istikrar getireceğim dedi. Siyasetin gündeminde Biden'ın Trump taraftarları için çöp demesi yer alıyor. Trump ise yanıt olarak çöp arabasının direksiyon koltuğuna geçti.
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Trump çöp arabası kullandı!
Trump çöp arabası kullandı!
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