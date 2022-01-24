Sevgilisinin bebeğini canice öldüren kadından dehşete düşüren sözler: 3 bebeği daha gömdüm

İngiltere'de geçen aylarda sevgilisinin 16 aylık kızı Star Hobson'u canice katleden Savannah Brockhill'in hapishanede yaptığı açıklamalar dehşete düşürdü. Diğer mahkumlar vahşi katilin "3 bebeği daha arka bahçesine gömdüğüne" ilişkin şakalar yaptığını belirtti.