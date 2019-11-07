Rusya'da patlama sonrası siren sesleri duyuldu! O anlar kamerada

Rusya'nın Novorossiysk şehrinde petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından biri patladı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından tesisin uyarı sirenleri çalmaya başladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Novorossiysk kentinin Grushovaya petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından birinin patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangına ilişkin soruşturma başlatırken, 33 itfaiye aracının ve 91 itfaiye erinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Öte yandan tesisnde patlama sonrası uzun süre sirenler çaldı.