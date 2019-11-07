07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.11.2019

Rusya'da patlama sonrası siren sesleri duyuldu! O anlar kamerada

Rusya'nın Novorossiysk şehrinde petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından biri patladı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından tesisin uyarı sirenleri çalmaya başladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Novorossiysk kentinin Grushovaya petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından birinin patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangına ilişkin soruşturma başlatırken, 33 itfaiye aracının ve 91 itfaiye erinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Öte yandan tesisnde patlama sonrası uzun süre sirenler çaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rusya'da patlama sonrası siren sesleri duyuldu
Rusya'da patlama sonrası siren sesleri duyuldu
2 Türk Kosova Meclisi'ne girdi
2 Türk Kosova Meclisi'ne girdi
Maaşlarını Katar'dan alıp Türkiye'ye saldırdılar
Maaşlarını Katar'dan alıp Türkiye'ye saldırdılar
Önce çiçek verdi sonra bıçakladı! Saldırı anı kamerada
Önce çiçek verdi sonra bıçakladı! Saldırı anı kamerada
FETÖ'nün Pensilvanya'daki hamisi seçimlerde koltuğunu kaybetti
FETÖ'nün Pensilvanya'daki "hamisi" seçimlerde koltuğunu kaybetti
Feci kaza! Yola savruldular
Feci kaza! Yola savruldular
ABD ve İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni kara propaganda
ABD ve İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni kara propaganda
ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
İsrail'in katliam tarihi!
İsrail'in katliam tarihi!
Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı
Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı
İşte Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı terörist sayısı
İşte Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı terörist sayısı
Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye Türkiye eleştirisi
Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye "Türkiye" eleştirisi
Daha Fazla Video Göster