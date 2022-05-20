PKK-FETÖ Avrupa'da nasıl zemin buluyor? Avrupa'da PKK-FETÖ  terörüne hangi ülkeler destek veriyor?

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği karşısındaki tavrı gözleri Avrupa'da FETÖ-PKK terörüne destek veren ülkelere çevirdi. İsveç örneğinde olduğu gibi yıllardır Ankara'ya karşı terör örgütlerini koz olarak kullanan Batılı ülkeler teröristlere hem silah hem de vatandaşlık veriyor. Detayları A Haber Hollanda muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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