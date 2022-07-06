06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Norveç’teki grev doğalgaz fiyatını ateşledi! Doğalgaz fiyatı 171 Euro’yu aştı
Avrupa'yı enerji krizinin eşiğine sürükleyen doğalgaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından sürekli yükselen doğalgaz fiyatlarına, bu defa da Norveç'te enerji sektörünün greve gideceğini açıklaması darbe vurdu. Doğalgazın megavatsaat başına fiyatı 171, 6 Euro'ya yükseldi.