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Norveç’teki grev doğalgaz fiyatını ateşledi! Doğalgaz fiyatı 171 Euro’yu aştı

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Giriş: 06.07.2022 11:48
Avrupa'yı enerji krizinin eşiğine sürükleyen doğalgaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından sürekli yükselen doğalgaz fiyatlarına, bu defa da Norveç'te enerji sektörünün greve gideceğini açıklaması darbe vurdu. Doğalgazın megavatsaat başına fiyatı 171, 6 Euro'ya yükseldi.
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