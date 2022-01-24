Mars’ta inanılmaz keşif!

Mars'ta kayaçların üzerinde bulunan mor izler, Perseverance'ın incelediği neredeyse her yerde dikkat çekiyor. Doktora öğrencisi Garczynski, izlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mor tabakaların varlığı hikayenin önemli bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.