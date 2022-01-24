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Mars’ta inanılmaz keşif!

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Giriş: 24.01.2022 14:15
Güncelleme:24.01.2022 14:15
Mars'ta kayaçların üzerinde bulunan mor izler, Perseverance'ın incelediği neredeyse her yerde dikkat çekiyor. Doktora öğrencisi Garczynski, izlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mor tabakaların varlığı hikayenin önemli bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.
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