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07.12.2019

Lotoyu tutturdu arazi aldı ondan da define çıktı! Dünya onu konuşuyor |Video

Geçen yıl lotoyu tutturarak 842 bin Dolar ikramiye kazanan adam satın aldığı arazide define buldu. İşte dünyanın konuştuğu ve sosyal medyada fenomen olan şanslı adamın o sıradışı hikayesi...

Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor'da arazi satın aldığını; burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek bulduğunu yazdı.

Yerel medya, Travancore Krallığı'na ait olduğu düşünülen 2500'den fazla sikkeyi bulan Pillai'nin durumu yetkililere bildirdiğini; uzmanların sikkeleri teslim alarak çalışma başlattıklarını yazdı.

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