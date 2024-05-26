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Papua Yeni Gine'de heyelan felaketi: 670 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 13:32
Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine felaketi yaşadı. Köyleri yıkan heyelan nedeniyle en az 670 kişi hayatını kaybetti. Toprak altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.
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