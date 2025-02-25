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Küresel dengeler değişiyor mu? Putin’den ABD’ye teklif

Küresel dengeler değişiyor mu? Putin'den ABD'ye teklif

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 16:41
Trump'ın göreve gelmesiyle Ukrayna savaşına çözüm için Rusya ve ABD yakın temas halinde. İki ülke dışişleri bakanları geçtiğimiz hafta Riyad'da bir araya geldi. Kritik görüşme sonrası açıklama yapan Trump, "akıllı davranırsak Ukrayna'daki savaş haftalar içinde bitebilir" dedi. Rus lider Putin ise devlet kanalına konuştu. "Trump, Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek istiyor. ABD ile iş birliğine hazırız" dedi.
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