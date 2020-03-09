Koronavirüs neden hızla yayılıyor? Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanı A Haber'e konuştu |Video

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok endişeyi de beraberinde getiren virüsün pandemik hastalıklar listesine girmesinden endişeleniyor. Virüsün geldiği son durumu ve yaşanmakta olan sürecin sonuçlarını Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Erıc Dıng A Haber özel röportajı ile anlattı.

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok endişeyi de beraberinde getiren virüsün pandemik hastalıklar listesine girmesinden endişeleniyor. Virüsün geldiği son durumu ve yaşanmakta olan sürecin sonuçlarını Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Erıc Dıng A Haber özel röportajı ile anlattı.

Dıng: "Salgın Dünya genelinde kötüye gidiyor. Çin'de yavaşlama potansiyeli var gibi gözüküyor ancak ülkede henüz teşhisi koyulamayan çok fazla insan olduğunu biliyoruz. Güney Kore ve Japonya'da durum kötüye gidiyor. Hong Kong ve Singapur belki kontrol altına alınmış olabilir ama İran gibi pek çok ülke bu salgını deneyimliyor çünkü yeteri kadar test yapmıyoruz" ifadesini kullandı.

"ÇOK FAZLA TEŞHİSİ KOYULAMAYAN HASTA VAR"

Durumun endişe verici bir boyuta geldiğini belirten Dr. Erıc Dıng:

"Salgına baktığımızda enfeksiyon kapanların sayısı dünya genelinde 75 bini aştı. Sars'ın üstesinden sadece 1 ayda gelmiş ve 9 ay içerisinde yalnızca 100 ölüm yaşanmıştı. Bu virüs neredeyse Sars'ın 8 katı büyüklüğündedir. Şu anda 2 ay içerisinde binlerce ölü var. Bu hastalık küresel bir pandemik olmaya yaklaşıyor. Eğer kalp ya da solunum hastalığınız varsa fazla risk taşıyorsunuz demektir. Halen çok fazla teşhisi koyulamayan hasta olduğu için ölüm oranının yüzde 1 ile 2 olduğuna inanıyoruz ama bazı hastalarda bunun yüzde 10 ila 15 olduğunu görebiliyoruz. Salgın Dünya genelinde kötüye gidiyor. Çin'de yavaşlama potansiyeli var gibi gözüküyor ancak ülkede henüz teşhisi koyulamayan çok fazla insan olduğunu biliyoruz. Güney Kore ve Japonya'da durum kötüye gidiyor. Hong Kong ve Singapur belki kontrol altına alınmış olabilir ama İran gibi pek çok ülke bu salgını deneyimliyor çünkü yeteri kadar test yapmıyoruz." dedi.

İyileşen kişilerin uzun süre risk oluşturduğu fikrine yönelik Dıng: "Çin'in şu anda kullandığı testler mükemmel değildir ve yalnızca yüze 50 oranında doğrudur. Bu yüzden çok fazla yanlış 'negatif' test çıkabiliyor. Testiniz ateşiniz yokken iki kez negatif çıkarsa temizlenmiş olabilirsiniz ama daha sonrasında yeniden pozitif çıkma olasılığınız olabilir. Bu da virüsün kontrol altına alımını daha da zorlaştırıyor." şeklinde konuştu.