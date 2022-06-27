Kolombiya'da büyük facia! Boğa güreşi arenasında tribün çöktü

Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinin düzenlendiği stadyumda bulunan ahşap tribün çöktü.Yaşanan olayda en az 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Paniğe kapılarak kaçmaya çalışan insanlar bir yandan da mahsur kalan insanlara yardım etmeye çalışırken, stadyumdaki bazı boğaların da sokaklara kaçtığı belirtildi. İşte o anlar... .