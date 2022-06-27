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Kolombiya'da büyük facia! Boğa güreşi arenasında tribün çöktü

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Giriş: 27.06.2022 00:25
Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinin düzenlendiği stadyumda bulunan ahşap tribün çöktü.Yaşanan olayda en az 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Paniğe kapılarak kaçmaya çalışan insanlar bir yandan da mahsur kalan insanlara yardım etmeye çalışırken, stadyumdaki bazı boğaların da sokaklara kaçtığı belirtildi. İşte o anlar... .
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