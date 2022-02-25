25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kimisi meydan okudu kimisi dans etti! Ukraynalı askerler sosyal medyayı salladı

Kimisi meydan okudu kimisi dans etti! Ukraynalı askerler sosyal medyayı salladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2022 13:07
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri harekat emri verdikten sonra havadan ve karadan saldırılar devam ederken, Ukrayna'da askerler dans ederek çektikleri videoyu sosyal medyadan yayınladı.
Ukraynalı askerler sosyal medyayı salladı
Ukraynalı askerler sosyal medyayı salladı
Tankın ezdiği araçtaki sürücü sıkıştı!
Tankın ezdiği araçtaki sürücü sıkıştı!
Okulun bodrumuna sığındık
"Okulun bodrumuna sığındık"
Savaşın ikinci gününden yeni görüntüler
Savaşın ikinci gününden yeni görüntüler
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev'de sıcak çatışma anları
Marketlerde ekmekler tükendi
Marketlerde ekmekler tükendi
Camlarımızı dolaplarla kapattık
"Camlarımızı dolaplarla kapattık"
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev’de sıcak çatışma anları
Rusya kaç asker kaybetti!
Rusya kaç asker kaybetti!
Rus askerleri Kiev’e ilerliyor
Rus askerleri Kiev’e ilerliyor
Yürek yakan görüntüler
Yürek yakan görüntüler
Daha Fazla Video Göster