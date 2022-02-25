25 Şubat 2022, Cuma
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Kimisi meydan okudu kimisi dans etti! Ukraynalı askerler sosyal medyayı salladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri harekat emri verdikten sonra havadan ve karadan saldırılar devam ederken, Ukrayna'da askerler dans ederek çektikleri videoyu sosyal medyadan yayınladı.