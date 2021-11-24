Kesimden hemen önce mezbahadan kaçan inek su parkında eğlendi! O anlar kamerada

Brezilya'da mezbahadan kaçan bir inek, yakınlardaki bir su parkına gitti. Kaydırağa çıkan ineğin kaymaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, 2018 Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'deki hayvan pazarından kaçıp Trabzon'da bulunan yüzen boğa Ferdinand'a rakip oldu.