24 Kasım 2021, Çarşamba
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Kesimden hemen önce mezbahadan kaçan inek su parkında eğlendi! O anlar kamerada
Brezilya'da mezbahadan kaçan bir inek, yakınlardaki bir su parkına gitti. Kaydırağa çıkan ineğin kaymaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, 2018 Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'deki hayvan pazarından kaçıp Trabzon'da bulunan yüzen boğa Ferdinand'a rakip oldu.