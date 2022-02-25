25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Karadeniz semalarında gizemli İHA! ABD’nin Karadeniz’deki gözü radara yakalandı

Karadeniz semalarında gizemli İHA! ABD’nin Karadeniz’deki gözü radara yakalandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2022 16:43
Son dakika haberi... ABD’nin İnsansız Hava Aracı (İHA) gözetleme faaliyetinde bulundu.  ABD’nin insansız Hava Aracı keşif-gözetleme faaliyetinde bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu konuyla ilgili “ABD seyrediyor. Olup biteni seyrediyor.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz semalarında gizemli İHA
Karadeniz semalarında gizemli İHA
Putin ve Zelenskiy masaya oturur mu?
Putin ve Zelenskiy masaya oturur mu?
Odessa’yı terk edeceğiz
"Odessa’yı terk edeceğiz"
Rus birliğine böyle engel olmaya çalıştı!
Rus birliğine böyle engel olmaya çalıştı!
AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım
AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım
Halk Kiev’den kaçıyor
Halk Kiev’den kaçıyor
Minsk’e heyet göndermeye hazırız
"Minsk’e heyet göndermeye hazırız"
Sivillere böyle silah dağıtıldı
Sivillere böyle silah dağıtıldı
Savaşın tanıkları A Haber’de
Savaşın tanıkları A Haber'de
Çernobil’de son durum ne? Dünyanın gözü orada... A Haber ekibi sıcak bölgede
Çernobil'de son durum ne? Dünyanın gözü orada... A Haber ekibi sıcak bölgede
Gündem Ukrayna! Gözler zirvede
Gündem Ukrayna! Gözler zirvede
UEFA’dan Rusya’ya yaptırım
UEFA’dan Rusya’ya yaptırım
Daha Fazla Video Göster