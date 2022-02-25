25 Şubat 2022, Cuma
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Karadeniz semalarında gizemli İHA! ABD’nin Karadeniz’deki gözü radara yakalandı
Son dakika haberi... ABD’nin İnsansız Hava Aracı (İHA) gözetleme faaliyetinde bulundu. ABD’nin insansız Hava Aracı keşif-gözetleme faaliyetinde bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu konuyla ilgili “ABD seyrediyor. Olup biteni seyrediyor.” dedi.