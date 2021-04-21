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Karadeniz alev aldı: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya gözdağı! İşte ilk görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2021 11:28
Rus lider Vladimir Putin kasıp kavurdu. Onlarca savaş gemisine 50'yi aşkın jet katıldı. ABD'li uydu şirketi uzaydan çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Cephe hattının diğer tarafında ise büyük bir kriz var. Rusya, Karadeniz'de gerilimi tırmandıran Donbass bölgesi olayı ile ilgili Ukrayna ve NATO'ya çağrıda bulundu. Moskova yönetimi, Kiev ve NATO'dan gerilimi yükseltmemelerini istedi.
Karadeniz alev aldı: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya gözdağı! İşte ilk görüntüler
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