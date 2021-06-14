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Kan donduran olay! Kasabın evinde binlerce insan kemiği bulundu! Ülke çalkalanıyor

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Giriş: 14.06.2021 15:58
Meksika'nın başkenti Mexico City'de kan donduran bir olay yaşandı. Geçmişte kasaplık yapan bir kişinin evinde yapılan aramada, 17 cesede ait binlerce kemik bulundu. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırırken, evde yapılan çalışmaların kapsamı genişletildi.
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