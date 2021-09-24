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İtalya'da ulaşım sektörü grevde

A Haber
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Giriş: 24.09.2021 13:04
İtalya'da havayolları çalışanları ödemeleri yapılmadığı için bugün Fiumicino Uluslararası Havalimanı'nda protesto yaptı. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı olay yerinden aktardı.

İtalya'da havaalanı çalışanları maaş alamadıkları için grev yapıyor. Çalışanlar "maaş" grevinde olduğu için "Uçak seferleri iptal olabilir" uyarısı yapıldı.

A HABER EKİBİ OLAY YERİNDE

Fiumicino Uluslararası Havalimanı'ndaki grevi A Haber muhabiri Dündar Keşaplı canlı yayında aktardı. Keşaplı, "Gösterici başladı arkamda gerçekten yoğun bir kalabalık var. Yaklaşık 3 bin kişden fazla olduğu söyleniyor yetkililer tarafından. Her yol Roma'ya çıkıyor ancak bu kez farklı bir atmosferi yaşıyor. Çok sayıda havalanı çalışanı prosteto ediyorlar." ifadelerini kullanıyor.

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