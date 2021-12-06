06 Aralık 2021, Pazartesi
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Irkçı cumhurbaşkanı adayı protesto edildi! Fransız polisinden göstericilere sert müdahale
Fransa'da 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan isimlerden biri de ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Eric Zemmour. Paris'te Zemmour'a tepki gösteren Fransızlar meydanlara çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.