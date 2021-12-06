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Irkçı cumhurbaşkanı adayı protesto edildi! Fransız polisinden göstericilere sert müdahale

A Haber
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Giriş: 06.12.2021 16:39
Fransa'da 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan isimlerden biri de ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Eric Zemmour. Paris'te Zemmour'a tepki gösteren Fransızlar meydanlara çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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